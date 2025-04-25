Россия потеряла на фронте еще 1170 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 24 на 25 апреля, россияне потеряли на фронте 1170 солдат и более 241 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:

Воздушные атаки России

Накануне вечером и в течение прошлой ночи российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

В частности, агрессор ударил ударными дронами по Харькову. В результате пяти взрывов, в городе загорелось гражданское предприятие и получили повреждения дома.

Днем в четверг армия РФ обстреляла город Краматорск в Донецкой области. Повреждены железнодорожный вокзал и технические здания станции.

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