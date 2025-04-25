Россия потеряла на фронте еще 1170 солдат и много техники, - Генштаб
За последние сутки с 24 на 25 апреля, россияне потеряли на фронте 1170 солдат и более 241 единицы военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 946 500 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 10 703 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 22 315 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 26 895 (+72) ед;
- РСЗО - 1372 (+3) ед;
- средства ПВО - 1144 (+3) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 779 (+119) ед;
- крылатых ракет - 3196 (+48) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 45 906 (+151) ед;
- специальной техники - 3860 ед.
Воздушные атаки России
Накануне вечером и в течение прошлой ночи российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
В частности, агрессор ударил ударными дронами по Харькову. В результате пяти взрывов, в городе загорелось гражданское предприятие и получили повреждения дома.
Днем в четверг армия РФ обстреляла город Краматорск в Донецкой области. Повреждены железнодорожный вокзал и технические здания станции.
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