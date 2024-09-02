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Россия потеряла на войне против Украины еще 1300 солдат: обновленные данные Генштаба

Понедельник 02 сентября 2024 07:13
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Россия потеряла на войне против Украины еще 1300 солдат: обновленные данные Генштаба Фото: россияне потеряли на войне много личного состава и техники (twitter.com-GeneralStaffUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 1 на 2 сентября, россияне потеряли на фронте 1300 солдат, РСЗО и 26 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 617 600 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 8601 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 786 (+26) ед;
  • артиллерийских систем - 17 646 (+10) ед;
  • РСЗО - 1177 (+1) ед;
  • средства ПВО - 940 ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 537 (+30) ед;
  • крылатых ракет - 2557 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 925 (+44) ед;
  • специальной техники - 2993 (+2) ед.

Россия потеряла на войне против Украины еще 1300 солдат: обновленные данные Генштаба

Напомним, по данным ISW, за последние сутки российские захватчики имели успех в Харьковской и Донецкой областях.

Кроме того, минувшей ночью, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.

Впоследствии в столице прогремело много мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Согласно первым данным, агрессор атаковал Киев 20 ракетами, из которых 10 являются баллистическими.

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