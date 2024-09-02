Россия потеряла на войне против Украины еще 1300 солдат: обновленные данные Генштаба
За последние сутки с 1 на 2 сентября, россияне потеряли на фронте 1300 солдат, РСЗО и 26 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 617 600 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 8601 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 16 786 (+26) ед;
- артиллерийских систем - 17 646 (+10) ед;
- РСЗО - 1177 (+1) ед;
- средства ПВО - 940 ед;
- самолетов - 368 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 537 (+30) ед;
- крылатых ракет - 2557 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 925 (+44) ед;
- специальной техники - 2993 (+2) ед.
Напомним, по данным ISW, за последние сутки российские захватчики имели успех в Харьковской и Донецкой областях.
Кроме того, минувшей ночью, в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки.
Впоследствии в столице прогремело много мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.
Согласно первым данным, агрессор атаковал Киев 20 ракетами, из которых 10 являются баллистическими.
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