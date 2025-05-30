Росія втратила на війні з початку року 190 тисяч солдатів, це як населення Пскова

Втрати РФ на війні

Станом на 30 травня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже понад 986 тисяч солдатів та десятки тисяч одиниць техніки.

За розрахунками російських опозиційних ЗМІ, за кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році загинули 27 окупантів.

Втім, Росія не припиняє штурми на фронті, а на деяких ділянках навіть посилює атаки. Так, росіяни активізувалися на Сумському напрямку і намагаються просунутися вглиб України.

Детальніше про ситуацію у Сумській області та де йдуть бої - у матеріалі РБК-Україна.

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