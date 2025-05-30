Россия потеряла на войне с начала года 190 тысяч солдат, это как население Пскова

Потери РФ на войне

По состоянию на 30 мая, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 986 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По расчетам российских оппозиционных СМИ, за каждый захваченный Россией километр в 2024 году погибли 27 оккупантов.

Впрочем, Россия не прекращает штурмы на фронте, а на некоторых участках даже усиливает атаки. Так, россияне активизировались на Сумском направлении и пытаются продвинуться вглубь Украины.

Подробнее о ситуации в Сумской области и где идут бои - в материале РБК-Украина.

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