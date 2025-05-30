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Россия потеряла на войне с начала года 190 тысяч солдат, это как население Пскова

Киев, Пятница 30 мая 2025 14:17
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Россия потеряла на войне с начала года 190 тысяч солдат, это как население Пскова Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери РФ на войне против Украины за пять месяцев 2025 года превысили 190 тысяч человек. Всего россияне потеряли уже 986 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

Как отметил главком ВСУ, российские оккупанты с начала года уже потеряли на войне 194 140 человек.

"Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны", - добавил Сырский.

Стоит отметить, что потери РФ с начала года равны количеству населения таких крупных российских городов как Псков, Энгельс, Бийск и др.

Потери РФ на войне

По состоянию на 30 мая, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 986 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По расчетам российских оппозиционных СМИ, за каждый захваченный Россией километр в 2024 году погибли 27 оккупантов.

Впрочем, Россия не прекращает штурмы на фронте, а на некоторых участках даже усиливает атаки. Так, россияне активизировались на Сумском направлении и пытаются продвинуться вглубь Украины.

Подробнее о ситуации в Сумской области и где идут бои - в материале РБК-Украина.

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Война в Украине Александр Сырский
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