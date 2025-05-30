Россия потеряла на войне с начала года 190 тысяч солдат, это как население Пскова

Потери РФ на войне против Украины за пять месяцев 2025 года превысили 190 тысяч человек. Всего россияне потеряли уже 986 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в Telegram.

"Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны", - добавил Сырский. Стоит отметить, что потери РФ с начала года равны количеству населения таких крупных российских городов как Псков, Энгельс, Бийск и др.

Как отметил главком ВСУ, российские оккупанты с начала года уже потеряли на войне 194 140 человек.

Потери РФ на войне

По состоянию на 30 мая, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже более 986 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По расчетам российских оппозиционных СМИ, за каждый захваченный Россией километр в 2024 году погибли 27 оккупантов.

Впрочем, Россия не прекращает штурмы на фронте, а на некоторых участках даже усиливает атаки. Так, россияне активизировались на Сумском направлении и пытаются продвинуться вглубь Украины.

Подробнее о ситуации в Сумской области и где идут бои - в материале РБК-Украина.

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