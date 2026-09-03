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Россия потеряла судно в Норвегии из-за требований "Нафтогаза" на 4,22 млрд долларов

09:23 03.09.2026 Чт
2 мин
Российское судно оказалось заблокировано в порту на Шпицбергене
aimg Анастасия Никончук
Россия потеряла судно в Норвегии из-за требований "Нафтогаза" на 4,22 млрд долларов Фото: судно "Профессор Молчанов" (Нафтогаз)
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В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов". Решение связано с заявлением "Нафтогаза" в рамках процедуры принудительного исполнения арбитражного решения о взыскании с России около 4,22 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Нафтогаза.

Постановление 31 августа 2026 года вынес Окружной суд Нур-Трумс и Сенья. Согласно документу, судно не может покинуть порт Баренцбург на Шпицбергене, где оно находится. "Профессор Молчанов" принадлежит Российской Федерации и используется для коммерческих экспедиционных круизов.

Что заявил "Нафтогаз"

В компании сообщили, что арест должен обеспечить выполнение арбитражного решения о взыскании с России около 4,22 млрд долларов, а также процентов и расходов. Речь идет о компенсации за незаконный захват активов Группы "Нафтогаз" в аннексированном Крыму.

Исполняющий обязанности главы правления компании Сергей Федоренко отметил, что "Нафтогаз" продолжит разыскивать российские активы за рубежом, чтобы добиться выплаты присужденной компенсации.

"Это еще один важный шаг к восстановлению справедливости. Мы продолжим разыскивать российские активы по всему миру, пока присужденная «Нафтогазу» и другим компаниям Группы компенсация не будет уплачена", - подчеркнул и.о. главы правления компании Сергей Федоренко.

Факт ареста подтвердил оперативный руководитель полиции Шпицбергена Хокон Финстад. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе должен принять необходимые меры, чтобы не допустить перемещения судна.

Россия готовит обжалование

Российская сторона намерена оспорить решение норвежских властей. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, арест нарушает международное право, поскольку "Профессор Молчанов" является государственным судном и выполняет научные, исследовательские и навигационные задачи. Чекунков также сообщил, что экипаж находится в безопасности.

Напоминаем, что российское грузовое судно "Омский-107" длиной 108 метров после атаки вблизи порта Новороссийск отнесло течением к побережью Турции, где оно село на мель в районе Шиле. Экипаж покинул судно на спасательных шлюпках сразу после атаки.

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