Порожнє й обгоріле російське судно прибило до берегів Туреччини (фото)
Російське вантажне судно "Омський-107" довжиною 108 метрів, атаковане неподалік порту Новоросійськ, віднесло течією до берегів турецького Шиле, де воно сіло на мілину. Екіпаж покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство DHA.
Як судно опинилося біля Туреччини
Судно під російським прапором дрейфувало у бік узбережжя після атаки поблизу Новоросійська, поки не сіло на мілину неподалік пляжу Аладжали в Шиле.
Місцеві мешканці, які помітили, що судно наближається до берега, повідомили про це берегову охорону.
Що виявили рятувальники
Прибулі на місце команди берегової охорони вжили заходів безпеки в районі, де сіло на мілину судно, і розпочали огляд. Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим.
Фото: російське судно прибилось до берегів Туреччини (dha.com.tr)
Екіпаж, як з'ясувалося, покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки. Судно, яке сіло на мілину, зняли на відео з повітря.
Новоросійськ уже неодноразово ставав ціллю масштабних українських ударів. Ще 12 серпня в місті оголосили надзвичайну ситуацію після того, як Сили оборони завдали ударів по військово-морській базі РФ - останньому великому опорному пункту російського флоту на Чорному морі.
За словами президента Володимира Зеленського, це була унікальна операція на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту з використанням реактивних дронів "Паляниця", ракет "Нептун" та морських безекіпажних систем.
Згодом стало відомо, що зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після цієї атаки.