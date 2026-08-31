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Порожнє й обгоріле російське судно прибило до берегів Туреччини (фото)

03:46 31.08.2026 Пн
2 хв
Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим
aimg Катерина Коваль
Порожнє й обгоріле російське судно прибило до берегів Туреччини (фото) Фото: російське судно "Омський-107" в Туреччині (dha.com.tr)
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Російське вантажне судно "Омський-107" довжиною 108 метрів, атаковане неподалік порту Новоросійськ, віднесло течією до берегів турецького Шиле, де воно сіло на мілину. Екіпаж покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство DHA.

Як судно опинилося біля Туреччини

Судно під російським прапором дрейфувало у бік узбережжя після атаки поблизу Новоросійська, поки не сіло на мілину неподалік пляжу Аладжали в Шиле.

Місцеві мешканці, які помітили, що судно наближається до берега, повідомили про це берегову охорону.

Що виявили рятувальники

Прибулі на місце команди берегової охорони вжили заходів безпеки в районі, де сіло на мілину судно, і розпочали огляд. Капітанський місток судна виявився обгорілим і сильно пошкодженим.

Порожнє й обгоріле російське судно прибило до берегів Туреччини (фото)Порожнє й обгоріле російське судно прибило до берегів Туреччини (фото)Фото: російське судно прибилось до берегів Туреччини (dha.com.tr)

Екіпаж, як з'ясувалося, покинув судно рятувальними шлюпками одразу після атаки. Судно, яке сіло на мілину, зняли на відео з повітря.

Новоросійськ уже неодноразово ставав ціллю масштабних українських ударів. Ще 12 серпня в місті оголосили надзвичайну ситуацію після того, як Сили оборони завдали ударів по військово-морській базі РФ - останньому великому опорному пункту російського флоту на Чорному морі.

За словами президента Володимира Зеленського, це була унікальна операція на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту з використанням реактивних дронів "Паляниця", ракет "Нептун" та морських безекіпажних систем.

Згодом стало відомо, що зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після цієї атаки.

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