Росія втратила ще понад 1100 загарбників: Генштаб оновив дані

Нагадаємо, що за тижні спецпризначенці СБУ вразили сотні російських цілей. Зокрема, ударними дронами та іншими вогневими засобами було вражено військову техніку 485 російських окупантів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно звіту американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська почали відчувати тиск контратак ЗСУ. Про це свідчить поділ та розгортання підрозділів одного і того ж великого з'єднання (мова йде про ВДВ).

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