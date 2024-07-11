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Россия потеряла еще более 1100 захватчиков: Генштаб обновил данные

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Потери России в войне в Украине с 10 на 11 июля составили 1110 окупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны враг потерял 555 620 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 ББМ, 59 артсистем и 36 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 555 620 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков – 8182 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 732 (+17) ед;
  • артиллерийских систем – 15 110 (+59) ед;
  • РСЗО – 1119 (+4) ед.;
  • средства ПВО – 886 (+3) ед.;
  • самолетов – 361 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 009 (+36) ед.;
  • крылатых ракет – 2392 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 20325 (+56) ед;
  • специальной техники – 2535 (+4) ед.

Напомним, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, ударными дронами и другими огневыми средствами была поражена военная техника и 485 российских окупантов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российские войска начали ощущать давление контратак ВСУ. Об этом свидетельствует разделение и развертывание подразделений одного и того же крупного соединения (речь идет о ВДВ).

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Война в УкраинеГенштаб ВСУ