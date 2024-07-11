Россия потеряла еще более 1100 захватчиков: Генштаб обновил данные

Напомним, что за две недели спецназовцы СБУ поразили сотни российских целей. В частности, ударными дронами и другими огневыми средствами была поражена военная техника и 485 российских окупантов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), российские войска начали ощущать давление контратак ВСУ. Об этом свидетельствует разделение и развертывание подразделений одного и того же крупного соединения (речь идет о ВДВ).

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