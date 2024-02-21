Росія втратила понад 200 військових пілотів, на підготовку яких уходить 3 мільйони доларів, - ЗМІ

Як повідомляє видання, протягом 2023 року Росія втратила ще, щонайменше, 62 військових пілоти.

Ще 13 військових льотчиків РФ у 2023 році загинули на території самої Росії, під час заколоту ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнала тільки в перший день повномасштабного вторгнення в Україну.

Підрахунок загальних підтверджених втрат РФ

Загалом виданню вдалося встановити імена 45 123 російських окупантів, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року.

З них щонайменше 6614 - це загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх із нею районах Донецької області.

"Це тільки ті втрати, які нам вдалося підтвердити за відкритими даними. Реальна кількість загиблих із російського боку (без урахування військових із територій так званих "народних республік"), за нашими оцінками, може бути вдвічі більшою", - зазначається в повідомленні.