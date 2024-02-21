Россия потеряла более 200 военных пилотов, на подготовку которых уходит 3 миллиона долларов, - СМИ

Как сообщает издание, в течение 2023 года Россия потеряла еще, по меньшей мере, 62 военных пилота.

Еще 13 военных летчиков РФ в 2023 году погибли на территории самой России во время мятежа главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. По приведенным данным, больше одномоментных потерь российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.

Подсчет общих подтвержденных потерь РФ

Всего изданию удалось установить имена 45 123 российских оккупантов, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Из них по меньшей мере 6614 - это погибшие с октября 2023 по февраль 2024, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.

"Это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное количество погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых "народных республик"), по нашим оценкам, может быть вдвое больше", - отмечается в сообщении.