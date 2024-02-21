Россия потеряла более 200 военных пилотов, на подготовку которых уходит 3 миллиона долларов, - СМИ

Всего с начала войны Россия потеряла по меньшей мере 216 военных пилотов. На подготовку каждого из них требуется не менее шести лет и более 3 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как сообщает издание, в течение 2023 года Россия потеряла еще, по меньшей мере, 62 военных пилота.
Еще 13 военных летчиков РФ в 2023 году погибли на территории самой России во время мятежа главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. По приведенным данным, больше одномоментных потерь российская авиация понесла только в первый день полномасштабного вторжения в Украину.
Всего изданию удалось установить имена 45 123 российских оккупантов, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.
Из них по меньшей мере 6614 - это погибшие с октября 2023 по февраль 2024, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.
"Это только те потери, которые нам удалось подтвердить по открытым данным. Реальное количество погибших с российской стороны (без учета военных с территорий так называемых "народных республик"), по нашим оценкам, может быть вдвое больше", - отмечается в сообщении.
В Мариуполе раздались взрывы 19 февраля. Тогда Андрющенко сообщил о падении самолета.
Позже Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты совершали удары КАБами по позициям украинских сил.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.