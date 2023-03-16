Росія втратила під Бахмутом до 30 тисяч убитими і пораненими, - Британія в ОБСЄ

Під час боїв за Бахмут російська регулярна армія та приватна військова компанія "Вагнера" втратили 20-30 тисяч пораненими і вбитими.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він зазначив, що при цих втратах, росіяни просунулись на цьому напрямку лише на 25 кілометрів.

"Протягом останнього тижня ми спостерігали інтенсивні бойові дії в той час, як РФ продовжує наступ на Донбасі. росія зазнає надзвичайно великих втрат. З травня минулого року лише в районі Бахмута було вбито і поранено від 20 до 30 тис. "вагнерівців" і регулярних російських військових", - заявив він.

За його підрахунками, на кожен пройдений росіянами кілометр припадає приблизно 800 їхніх поранених або вбитих військових. Переважно це бойовики "Вагнера".