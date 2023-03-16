Россия потеряла под Бахмутом до 30 тысяч убитыми и ранеными, - Британия в ОБСЕ

Во время боев за Бахмут российская регулярная армия и частная военная компания "Вагнера" потеряли 20-30 тысяч раненых и убитых.

Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что при этих потерях россияне продвинулись на этом направлении всего на 25 километров.

"В течение последней недели мы наблюдали интенсивные боевые действия в то время, как РФ продолжает наступление на Донбассе. Россия терпит чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тыс. "вагнеровцев" и регулярных российских военных", - заявил он.

По его подсчетам, на каждый пройденный русскими километр приходится около 800 их раненых или убитых военных. В основном это боевики "Вагнера".