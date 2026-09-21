Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну, - Трамп

"Росія, на жаль, втратила контроль над своєю нафтопереробною промисловістю через війну з Україною. Велика кількість їхніх нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу", - зазначив він.

Трамп наголосив, що "безглузда і нескінченна" війна з Україною має бути припинена.

"Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 000 людей, переважно військовослужбовців. Яка ганьба!", - заявив президент США.

Нагадаємо, Axios оприлюднило деталі телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. За словами обізнаного джерела, значну частину дзвінка президент США присвятив проханню до Зеленського припинити удари по російських НПЗ.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Трамп просить українського лідера про це. Раніше президент США вже заявляв, що просив Зеленського припинити атаки на російські НПЗ, пояснюючи це необхідністю стримати зростання цін на паливо.