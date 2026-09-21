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Россия потеряла контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны, - Трамп

15:28 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Россия потеряла контроль над собственной нефтепереработкой после того, как Украина атаковала многие НПЗ и некоторые из них были выведены из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

"Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью из-за войны с Украиной. Большое количество их нефтеперерабатывающих заводов было подорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что "бессмысленная и бесконечная" война с Украиной должна быть прекращена.

"Весь мир страдает, поскольку ежемесячно погибает 25 000 человек, преимущественно военнослужащих. Какой позор!", - заявил президент США.

Напомним, Axios обнародовало детали телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. По словам осведомленного источника, значительную часть звонка президент США посвятил просьбе к Зеленскому прекратить удары по российским НПЗ.

Отметим, это не первый случай, когда Трамп просит украинского лидера об этом. Ранее президент США уже заявлял, что просил Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, объясняя это необходимостью сдержать рост цен на топливо.

РБК-Украина также писало, что Трамп призвал Украину прекратить удары по российской инфраструктуре, утверждая, что они якобы вызывают глобальный дефицит дизельного топлива.

По словам американского президента, Зеленскому следует сменить тактику.

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