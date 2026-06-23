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Росія втратила чверть виробництва бензину на тлі атак по НПЗ , - Reuters

22:20 23.06.2026 Вт
2 хв
Проблеми на паливному ринку РФ виявилися серйознішими, ніж очікувалося
aimg Марія Науменко
Росія втратила чверть виробництва бензину на тлі атак по НПЗ , - Reuters Фото: автомобілі на автозаправній станції "Роснефти" в Росії (Getty Images)
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Проблеми на російському паливному ринку продовжують накопичуватися. Нові дані свідчать про помітне падіння виробництва та скорочення експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерела у галузі повідомили, що минулого тижня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником червня минулого року.

У виданні зазначили, що на тлі дефіциту пального та зростання цін російська влада розглядає різні варіанти підтримки ринку. Зокрема, джерела Reuters повідомили, що серед можливих заходів обговорювалися субсидії на імпортне паливо для стримування цін.

За даними ринкових джерел та LSEG, у першій половині червня морський експорт нафтопродуктів із Росії скоротився приблизно на 15% порівняно з першою половиною травня. Однією з причин називають незаплановані ремонтні роботи на нафтопереробних заводах після неодноразових атак дронів.

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Водночас експорт дизельного палива та газойлю залишається відносно стабільним. У квітні Росія збільшила морські поставки цих продуктів на 8% порівняно з березнем - до близько 3,25 млн тонн. У травні показники суттєво не змінилися.

Серед найбільших покупців російського дизельного палива залишаються Бразилія та Туреччина.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що дефіцит бензину та зростання цін охоплюють дедалі більше регіонів Росії.

За даними аналітиків, проблеми з пальним уже фіксувалися в Санкт-Петербурзі, Воронезькій, Тульській, Тверській та інших областях, де місцева влада була змушена реагувати на перебої з постачанням і підвищений попит.

Загалом різні обмеження вже діють більш ніж у 50 регіонах Росії.

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