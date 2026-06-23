Росія втратила чверть виробництва бензину на тлі атак по НПЗ , - Reuters

Проблеми на російському паливному ринку продовжують накопичуватися. Нові дані свідчать про помітне падіння виробництва та скорочення експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела у галузі повідомили, що минулого тижня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно на 25% порівняно із середньодобовим показником червня минулого року.

У виданні зазначили, що на тлі дефіциту пального та зростання цін російська влада розглядає різні варіанти підтримки ринку. Зокрема, джерела Reuters повідомили, що серед можливих заходів обговорювалися субсидії на імпортне паливо для стримування цін.

За даними ринкових джерел та LSEG, у першій половині червня морський експорт нафтопродуктів із Росії скоротився приблизно на 15% порівняно з першою половиною травня. Однією з причин називають незаплановані ремонтні роботи на нафтопереробних заводах після неодноразових атак дронів.

Водночас експорт дизельного палива та газойлю залишається відносно стабільним. У квітні Росія збільшила морські поставки цих продуктів на 8% порівняно з березнем - до близько 3,25 млн тонн. У травні показники суттєво не змінилися.

Серед найбільших покупців російського дизельного палива залишаються Бразилія та Туреччина.