Россия потеряла четверть производства бензина на фоне атак по НПЗ, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники отрасли сообщили, что на прошлой неделе производство бензина в России сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем июня прошлого года.

В издании отметили, что на фоне дефицита горючего и роста цен российские власти рассматривают разные варианты поддержки рынка. В частности, источники Reuters сообщили, что среди возможных мер обсуждались субсидии на импортное топливо для сдерживания цен.

По данным рыночных источников и LSEG, в первой половине июня морской экспорт нефтепродуктов из России сократился примерно на 15% по сравнению с первой половиной мая. Одной из причин называют незапланированные ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах после неоднократных атак дронов.

В то же время экспорт дизельного топлива и газойля остается относительно стабильным. В апреле Россия увеличила морские поставки этих продуктов на 8% по сравнению с мартом – до около 3,25 млн тонн. В мае показатели существенно не изменились.

Среди самых крупных покупателей российского дизельного топлива остаются Бразилия и Турция.