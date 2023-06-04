Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна, - Данілов

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб (окупантів, - ред.). Наші втрати були у 7,5 разів менші", - заявив Данілов, відповідаючи на питання, чому Україна відчайдушно захищала Бахмут.

Секретар РНБО наголосив, що Україна немає права здавати свої міста без бою, оскільки без опору росіяни вже б перемогли.

Втрати Росії

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 червня Росія втратила у війні проти України вже майже 210 своїх військових. Найбільших втрат Росія зазначає на сході, де зараз точаться запеклі бої.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів. Американський лідер не уточнив, чи йде мова лише про вбитих або ж про загальні втрати окупантів.

Також раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на Бахмутському напрямку РФ втратила близько 70 тисяч вбитими і пораненими. Він зазначав, що окупанти втрачають у районі Бахмута по батальйону в день.

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