UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія Російської Федерації з початку 2025 року втратила на війні в Україні близько 346 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами президента України, українські генерали повідомили йому, що Росія втратила 346 тисяч солдатів убитими та пораненими у 2025 році.

"Це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що російська сторона приховує та не називає точних чисел втрат, постійно акцентуючи на втратах з боку України.

Втрати РФ у війні в Україні

За даними британської розвідки станом на середину жовтня цього року, Росія втратила з початку війни в Україні близько 1 118 000 військових, зокрема цього року – до 332 тисяч представників своєї армії.

Згідно зі статистикою, зареєстрований рівень втрат армії окупантів зменшувався з березня по серпень 2025 року, однак у жовтні постійно зростав, перевищуючи 1000 осіб щодня (у період з 5 по 12 жовтня).

За даними Генерального штабу ЗСУ, середньодобові втрати Росії минулого місяця склали 950 осіб, і цей показник є вищим за серпневий. Водночас середньодобові втрати армії ворога у вересні були найнижчими з квітня 2024 року.

Британська розвідка також повідомляла, навіщо Росія хоче ввести цілорічний призов до армії. Згідно з даними аналітиків, за таким рішенням стоїть, зокрема, бажання влади РФ знизити чутливість населення до мобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВолодимир Зеленський