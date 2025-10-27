Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский

По словам президента Украины, украинские генералы сообщили ему, что Россия потеряла 346 тысяч солдат убитыми и ранеными в 2025 году.

"Это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время", - сказал Зеленский.

Отметим, что российская сторона скрывает и не называет точных чисел потерь, постоянно акцентируя на потерях со стороны Украины.