Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Российской Федерации с начала 2025 года потеряла на войне в Украине около 346 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам президента Украины, украинские генералы сообщили ему, что Россия потеряла 346 тысяч солдат убитыми и ранеными в 2025 году.

"Это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время", - сказал Зеленский.

Отметим, что российская сторона скрывает и не называет точных чисел потерь, постоянно акцентируя на потерях со стороны Украины.

 

Потери РФ в войне в Украине

По данным британской разведки по состоянию на середину октября этого года, Россия потеряла с начала войны в Украине около 1 118 000 военных, в том числе в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.

Согласно статистике, зарегистрированный уровень потерь армии оккупантов уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре постоянно рос, превышая 1000 человек ежедневно (в период с 5 по 12 октября).

По данным Генерального штаба ВСУ, среднесуточные потери России в прошлом месяце составили 950 человек, и этот показатель выше августовского. В то же время среднесуточные потери армии врага в сентябре были самыми низкими с апреля 2024 года.

Британская разведка также сообщала, зачем Россия хочет ввести круглогодичный призыв в армию. Согласно данным аналитиков, за таким решением стоит, в частности, желание властей РФ снизить чувствительность населения к мобилизации.

