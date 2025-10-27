Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський
Армія Російської Федерації з початку 2025 року втратила на війні в Україні близько 346 тисяч солдатів убитими та пораненими.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами президента України, українські генерали повідомили йому, що Росія втратила 346 тисяч солдатів убитими та пораненими у 2025 році.
"Це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час", - сказав Зеленський.
Зазначимо, що російська сторона приховує та не називає точних чисел втрат, постійно акцентуючи на втратах з боку України.
Втрати РФ у війні в Україні
За даними британської розвідки станом на середину жовтня цього року, Росія втратила з початку війни в Україні близько 1 118 000 військових, зокрема цього року – до 332 тисяч представників своєї армії.
Згідно зі статистикою, зареєстрований рівень втрат армії окупантів зменшувався з березня по серпень 2025 року, однак у жовтні постійно зростав, перевищуючи 1000 осіб щодня (у період з 5 по 12 жовтня).
За даними Генерального штабу ЗСУ, середньодобові втрати Росії минулого місяця склали 950 осіб, і цей показник є вищим за серпневий. Водночас середньодобові втрати армії ворога у вересні були найнижчими з квітня 2024 року.
Британська розвідка також повідомляла, навіщо Росія хоче ввести цілорічний призов до армії. Згідно з даними аналітиків, за таким рішенням стоїть, зокрема, бажання влади РФ знизити чутливість населення до мобілізації.