Росія втратила 346 тисяч солдатів за рік. Це стільки ж, скільки й мобілізувала, - Зеленський

Армія Російської Федерації з початку 2025 року втратила на війні в Україні близько 346 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За словами президента України, українські генерали повідомили йому, що Росія втратила 346 тисяч солдатів убитими та пораненими у 2025 році.

"Це майже ідентично кількості, яку вона мобілізувала за цей час", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що російська сторона приховує та не називає точних чисел втрат, постійно акцентуючи на втратах з боку України.