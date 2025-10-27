Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Армия Российской Федерации с начала 2025 года потеряла на войне в Украине около 346 тысяч солдат убитыми и ранеными.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам президента Украины, украинские генералы сообщили ему, что Россия потеряла 346 тысяч солдат убитыми и ранеными в 2025 году.
"Это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время", - сказал Зеленский.
Отметим, что российская сторона скрывает и не называет точных чисел потерь, постоянно акцентируя на потерях со стороны Украины.
Потери РФ в войне в Украине
По данным британской разведки по состоянию на середину октября этого года, Россия потеряла с начала войны в Украине около 1 118 000 военных, в том числе в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.
Согласно статистике, зарегистрированный уровень потерь армии оккупантов уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре постоянно рос, превышая 1000 человек ежедневно (в период с 5 по 12 октября).
По данным Генерального штаба ВСУ, среднесуточные потери России в прошлом месяце составили 950 человек, и этот показатель выше августовского. В то же время среднесуточные потери армии врага в сентябре были самыми низкими с апреля 2024 года.
Британская разведка также сообщала, зачем Россия хочет ввести круглогодичный призыв в армию. Согласно данным аналитиков, за таким решением стоит, в частности, желание властей РФ снизить чувствительность населения к мобилизации.