ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский

Понедельник 27 октября 2025 12:16
UA EN RU
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армия Российской Федерации с начала 2025 года потеряла на войне в Украине около 346 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам президента Украины, украинские генералы сообщили ему, что Россия потеряла 346 тысяч солдат убитыми и ранеными в 2025 году.

"Это почти идентично количеству, которое она мобилизовала за это время", - сказал Зеленский.

Отметим, что российская сторона скрывает и не называет точных чисел потерь, постоянно акцентируя на потерях со стороны Украины.

Потери РФ в войне в Украине

По данным британской разведки по состоянию на середину октября этого года, Россия потеряла с начала войны в Украине около 1 118 000 военных, в том числе в этом году - до 332 тысяч представителей своей армии.

Согласно статистике, зарегистрированный уровень потерь армии оккупантов уменьшался с марта по август 2025 года, однако в октябре постоянно рос, превышая 1000 человек ежедневно (в период с 5 по 12 октября).

По данным Генерального штаба ВСУ, среднесуточные потери России в прошлом месяце составили 950 человек, и этот показатель выше августовского. В то же время среднесуточные потери армии врага в сентябре были самыми низкими с апреля 2024 года.

Британская разведка также сообщала, зачем Россия хочет ввести круглогодичный призыв в армию. Согласно данным аналитиков, за таким решением стоит, в частности, желание властей РФ снизить чувствительность населения к мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Владимир Зеленский
Новости
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
В Киеве и нескольких областях экстренные отключения света: графики не действуют
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию