Росія втрачає вплив: Центральна Азія створює власний енергоринок без РФ

Неділя 01 лютого 2026 01:25
Росія втрачає вплив: Центральна Азія створює власний енергоринок без РФ Ілюстративне фото: Токтогульска ГЕС у Киргизстані (mes.kg)
Автор: Марина Балабан

Росія втрачає середньоазійський енергетичний ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Країни Центральної Азії разом із Всесвітнім банком запускають масштабний проєкт REMIT, який має об’єднати їхні енергосистеми в єдиний простір.

Ідея полягає в тому, щоб збалансувати різні типи генерації: гідроелектростанції Киргизстану та Таджикистану поєднати з тепловою енергетикою Казахстану, Туркменістану й Узбекистану, а також із сонячними та вітровими станціями. Програма розрахована на 10 років, її загальна вартість перевищує 1 млрд долларів, з яких 143 млн долларів уже залучено.

Ще кілька років тому росія намагалася закріпитися в регіоні як ключовий координатор енергетичної інтеграції, зазначають у СЗР. Через Євразійський економічний союз вона просувала власний проєкт спільного енергетичного центру для Центральної Азії.

Проте війна проти України, жорсткі санкції та технологічне відставання Росії й Білорусі фактично заморозили ці плани - старт робіт, запланований на 2025 рік, перенесли щонайменше на 2027-й.

У самій Євразійській економічній комісії визнають, що навіть 2030 рік може бути лише орієнтиром, а не реальною датою запуску. Головні проблеми — відсутність повноцінного ринку газу в Росії та глибокі розбіжності в правилах і регулюванні між країнами-учасницями. Через це перспективи російського енергетичного проєкту залишаються туманними.

"На цьому тлі ініціатива REMIT є більш прагматичною та інституційно забезпеченою", - вважають у СЗР.

За оцінками Всесвітнього банку, до 2050 року вона може принести регіону до $15 млрд економічного ефекту, ставши одним із найбільших інфраструктурних проривів у Центральній Азії за останні десятиліття.

Китай витісняє РФ з Центральної Азії

Нагадаємо, до цього голова КНР Сі Цзіньпін оприлюднив грандіозний план розвитку Центральної Азії від будівництва інфраструктури до розширення торгівлі, взявши на себе нову керівну роль у регіоні, який традиційно був сферою впливу Росії.

Китай готовий координувати стратегії розвитку з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном та сприяти модернізації всіх.

У більш довгостроковій перспективі Китай підтримує будівництво міжнародного транспортного коридору через Каспійське море та посилить будівництво транспортних вузлів вантажних поїздів Китай-Європа, сказав Сі Цзіньпін.

