Главная » Бизнес » Энергетика

Россия теряет влияние: Центральная Азия создает собственный энергорынок без РФ

Воскресенье 01 февраля 2026 01:25
Россия теряет влияние: Центральная Азия создает собственный энергорынок без РФ Иллюстративное фото: Токтогульская ГЭС в Кыргызстане (mes.kg)
Автор: Марина Балабан

Россия теряет среднеазиатский энергетический рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Страны Центральной Азии вместе со Всемирным банком запускают масштабный проект REMIT, который должен объединить их энергосистемы в единое пространство.

Идея заключается в том, чтобы сбалансировать различные типы генерации: гидроэлектростанции Кыргызстана и Таджикистана соединить с тепловой энергетикой Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также с солнечными и ветровыми станциями. Программа рассчитана на 10 лет, ее общая стоимость превышает 1 млрд долларов, из которых 143 млн долларов уже привлечено.

Еще несколько лет назад Россия пыталась закрепиться в регионе как ключевой координатор энергетической интеграции, отмечают в СВР. Через Евразийский экономический союз она продвигала собственный проект общего энергетического центра для Центральной Азии.

Однако война против Украины, жесткие санкции и технологическое отставание России и Беларуси фактически заморозили эти планы - старт работ, запланированный на 2025 год, перенесли как минимум на 2027-й.

В самой Евразийской экономической комиссии признают, что даже 2030 год может быть лишь ориентиром, а не реальной датой запуска. Главные проблемы - отсутствие полноценного рынка газа в России и глубокие расхождения в правилах и регулировании между странами-участницами. Из-за этого перспективы российского энергетического проекта остаются туманными.

"На этом фоне инициатива REMIT является более прагматичной и институционально обеспеченной", - считают в СВР.

По оценкам Всемирного банка, к 2050 году она может принести региону до $15 млрд экономического эффекта, став одним из крупнейших инфраструктурных прорывов в Центральной Азии за последние десятилетия.

Китай вытесняет РФ из Центральной Азии

Напомним, до этого председатель КНР Си Цзиньпин обнародовал грандиозный план развития Центральной Азии от строительства инфраструктуры до расширения торговли, взяв на себя новую руководящую роль в регионе, который традиционно был сферой влияния России.

Китай готов координировать стратегии развития с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном и способствовать модернизации всех.

В более долгосрочной перспективе Китай поддерживает строительство международного транспортного коридора через Каспийское море и усилит строительство транспортных узлов грузовых поездов Китай-Европа, сказал Си Цзиньпин.

Энергетики Российская Федерация Азия
