Цього року видобуток "чорного золота" у РФ становитиме рекордно низькі 494 мільйона тонн. І це ще не кінець падіння галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра РФ Олександр Новака, передає The Moscow Times.

У РФ скорочуєтьс видобуток нафти

Порівняно з минулим роком (511,5 мільйонів тонн) нафтовики втратили 3,4% видобутку, порівняно з 2024-м (516 мільйонів тонн) - 4,3%. 2023 року Росії вдалося видобути 530 мільйонів тонн (на 7,2% більше), 2022-го - 535 мільйонів тонн (на 8,2% більше).

Видобуток нафти в Росії загалом обвалився на 66 мільйонів тонн на рік, або 12%. А її поточні значення найнижчі з 2008 року: тоді було видобуто 488 мільйонів тонн.

Навіть у кризу пандемії, коли нафтовики вимушено зупиняли свердловини, виробництво нафти було вищим - 512,7 мільйонів тонн.

Прогнози на рік

Спочатку уряд прогнозував на цей рік 525 мільйонів тонн нафтовидобутку, потім знизив оцінку до 511 мільйонів, але і її виконати не вдалося.

По нафтовій галузі вдарили нальоти безпілотників, зазначає аналітик UBS Джованні Стауново: простий НПЗ знизив обсяги нафтопереробки в країні до 20-річних мінімумів. А неможливість вивезти всю "зайву" нафту на експорт змусила компанії різати видобуток.

Нафтовидобуток у Росії знижувався і до війни проти України через виснаження старих, відкритих ще за радянських часів покладів.

Нафта приносить щорічно Росії близько 120 мільярдів доларів доходів, і з падінням видобутку скорочуватиметься і здатність Кремля проєктувати цей вплив, пише видання.

Без значних інвестицій, технологічного прориву та змін у регулюванні Росії загрожує обвальне падіння видобутку нафти, визнає сам уряд РФ.

За найгрішим сценарієм, який містить посилення західних санкцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів, до 2050 року Росія видобуватиме лише 171 мільйон тонн нафти щороку - втричі менше, ніж зараз.

А барелів для експорту зовсім не залишиться: його обсяг опуститься до нуля.