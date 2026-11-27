В этом году добыча "черного золота" в РФ составит рекордно низкие 494 миллиона тонн. И это еще не конец падения отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака, передает The Moscow Times.

В РФ сокращается добыча нефти

По сравнению с прошлым годом (511,5 миллионов тонн) нефтяники потеряли 3,4% добычи по сравнению с 2024-м (516 миллионов тонн) - 4,3%. В 2023 году России удалось добыть 530 миллионов тонн (на 7,2% больше), в 2022 году - 535 миллионов тонн (на 8,2% больше).

Добыча нефти в России в целом обвалилась на 66 миллионов тонн в год, или 12%. А ее текущие значения самые низкие с 2008 года: тогда было добыто 488 миллионов тонн.

Даже в кризис пандемии, когда нефтяники вынужденно останавливали скважины, производство нефти было выше - 512,7 миллионов тонн.

Прогнозы на год

Сначала правительство прогнозировало на этот год 525 миллионов тонн нефтедобычи, затем снизило отметку до 511 миллионов, но и ее выполнить не удалось.

По нефтяной отрасли отразились налеты беспилотников, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново: простой НПЗ снизил объемы нефтепереработки в стране до 20-летних минимумов. А невозможность вывезти всю "лишнюю" нефть на экспорт заставила компании резать добычу.

Нефтедобыча в России снижалась и до войны против Украины из-за истощения старых, открытых еще в советское время залежей.

Нефть приносит ежегодно России около 120 миллиардов долларов доходов и с падением добычи будет сокращаться и способность Кремля проектировать это влияние, пишет издание.

Без значительных инвестиций, технологического прорыва и изменений в регулировании России грозит обвальное падение добычи нефти, признает правительство РФ.

По самому грешему сценарию, содержащему усиление западных санкций и ускоренный отказ мира от углеводородов, к 2050 году Россия будет добывать лишь 171 миллион тонн нефти ежегодно - втрое меньше, чем сейчас.

А баррелей для экспорта совсем не останется: его объем опустится до нуля.