Россия впервые ударила КАБом по Павлограду, среди пострадавших - годовалая девочка
Россияне впервые ударили управляемой авиабомбой по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека, по меньшей мере 13 гражданских получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, сообщение председателя Областного совета Николая Лукашука и ГСЧС.
В результате вражеского удара погибли два человека. Число пострадавших возросло до 13 человек. Среди раненых 11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести (в том числе 13-летняя девочка), двое гражданских будут лечиться амбулаторно. Среди других обследуемых - годовалая девочка.
В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела поврежден многоквартирный дом, в нескольких квартирах и на прилегающей территории вспыхнули пожары, повреждены автомобили.
По словам Лукашука, Россия впервые ударила по Павлограду модернизированным КАБом.
"Павлоград жил под ракетами и "шахедами", но КАБов не знал. Теперь враг модернизирует эти бомбы и достает ими глубже. К сожалению, для Павлограда это новая реальность", - отметил он.
Фото: последствия удара КАБом по Павлограду (t.me/dsns_telegram)
Он призвал местных жителей не игнорировать воздушные тревоги, а также следить за сообщениями воздушных сил и мониторинговых пабликов.
Напомним, в Запорожье в результате удара российских КАБов 19 июля погибли два человека, еще по меньшей мере десять были ранены.
Российские авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома. В соседней девятиэтажке повреждены окна и балконы. Кроме того, повреждения получили и частные дома.