Росія вночі запустила по Україні понад 370 дронів та 21 ракету: як відпрацювала ППО

"Вночі Росія масовано атакувала наші регіони – випустили понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ударами Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина", - повідомив Зеленський.

У Харкові, за його словами, росіяни пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки.

Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика.

"На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку", - додав президент.

Він наголосив, що кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з постачаннями ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати силою.

"Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з президентом Трампом у Давосі щодо ППО", - зазначив Зеленський.

Фото: наслідки нічної атаки Росії по Україні 24 січня (ДСНС)

Дані Повітряних сил

За інформацією військових, з 18:00 23 січня до ранку 24 січня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних дронів.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 396 засобів повітряного нападу:

2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон2 (район пуску ТОТ АР Крим);

12 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. РФ);

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 (район пусків - Брянська обл. - РФ, ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69 (із повітряного простору Курської обл. РФ);

375 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ - РФ, ТОТ Донецьк. Близько 250 із них - "Шахеди".

Основний напрямок удару - Київщина. Особливість - залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних дронів різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) безпілотників на 12 локаціях. Інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.