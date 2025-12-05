Росія вночі запустила по Україні понад 130 дронів: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 19:00 4 грудня до ранку 5 грудня росіяни атакували Україну 137-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим. Близько 90 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.

Зафіксовано влучання 57-ми ударних дронів на 13-ти локаціях.