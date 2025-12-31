UA

Росія вночі запустила по Україні понад 120 дронів: скільки збила ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 101 дрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 31 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши 127 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 30 грудня до ранку 31 грудня росіяни атакували 127 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 80 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 11 локаціях. 

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Триває бойова робота. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня Росія знову здійснила масований обстріл України. Ворожі дрони атакували, зокрема Одесу, Київ і область.

Вчора, 30 грудня, Чорноморський порт зазнав двох атак за день, внаслідок чого загорівся резервуар з мастилом. Також атаки зазнав порт Південний.

Загалом у ніч на 30 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників.

