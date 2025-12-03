Россия ночью запустила по Украине более 100 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 3 декабря Россия атаковала Украину, применив 111 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 2 декабря до утра 3 декабря враг атаковал Украину 111-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым. Более 60 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 83 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. Есть жертвы среди гражданского населения.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 2 декабря российские войска совершили очередную атаку по Украине, выпустив 62 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и других моделей. Силам ПВО удалось сбить 39 вражеских дронов.
Российская армия ударила по южным областям Украины. Под вражеским обстрелом оказался Измаильский район Одесской области.
Целью врага стали энергетические и гражданские объекты - тысячи людей остались без света. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Также вчера российская армия атаковала газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов зафиксированы разрушения.
Кроме этого накануне россияне баллистикой ударили по Днепру. Сначала речь шла о четырех погибших и 15 раненых, однако впоследствии количество пострадавших увеличилось до 45 человек.