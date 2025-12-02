ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вночі вдарила понад 60 дронами: є влучання у восьми локаціях

Україна, Вівторок 02 грудня 2025 09:38
Ілюстративне фото: Росія запустила понад 60 дронів цієї ночі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 2 грудня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, випустивши 62 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та інших моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупованої Чауди в Криму та Донецька. Понад 35 із запущених дронів були "Шахеди".

Атаку відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, за попередніми даними, українська ППО збила або подавила 39 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 20 влучань ударних дронів у восьми локаціях.

Повітряна тривога частково триває, у небі все ще перебувають окремі ворожі безпілотники.



Обстріли у ніч на 2 грудня

У ніч на вівторок, 2 грудня, російська армія вдарила по південних областях України. Під ворожим обстрілом опинився Ізмаїльський район Одеської області.

За попередніми даними, ціллю ворога стали енергетичні та цивільні об'єкти - тисячі людей залишились без світла. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Згодом у ДТЕК повідомили, що російська армія атакувала енергетичний об’єкт компанії.

"8 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 36 300 - тимчасово без світла", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього напередодні росіяни балістикою вдарили по Дніпру. Спочатку йшлося про чотирьох загиблих та 15 поранених, однак згодом кількість постраждалих збільшилася до 27 осіб.

Однак станом на ранок 2 грудня відомо, що кількість поранених зросла до 45 осіб.

