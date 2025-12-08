ua en ru
Пн, 08 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі запустила по Україні майже 150 дронів: скільки вдалося збити

Понеділок 08 грудня 2025 09:18
UA EN RU
Росія вночі запустила по Україні майже 150 дронів: скільки вдалося збити Ілюстративне фото: сили ППО збили 131 дрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 149 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 7 грудня до ранку 8 грудня противник атакував 149-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Донецьк та Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 90 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники вчергове вдарили по Дніпропетровській області дронами та артилерією. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, є загиблий та поранені, серед них - двоє дітей.

Також Росія завдала серії ударів ударними безпілотниками по житловій забудові Охтирки у Сумській області.

Дрони влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, у результаті чого загорілися квартири з другого по п’ятий поверх.

У Чернігові сьогодні вночі безпілотник вибухнув біля одного з будинків, внаслідок чого було вибито вікна, виникла пожежа та постраждали люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ППО Повітряні сили України Атака дронів
Новини
Трамп заявив про розчарування: Зеленський досі не прочитав мирну угоду США
Трамп заявив про розчарування: Зеленський досі не прочитав мирну угоду США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті