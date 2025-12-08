Росія вночі запустила по Україні майже 150 дронів: скільки вдалося збити
У ніч на 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 149 дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 7 грудня до ранку 8 грудня противник атакував 149-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Донецьк та Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 90 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники вчергове вдарили по Дніпропетровській області дронами та артилерією. Внаслідок ворожих атак пошкоджені будинки, є загиблий та поранені, серед них - двоє дітей.
Також Росія завдала серії ударів ударними безпілотниками по житловій забудові Охтирки у Сумській області.
Дрони влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок, у результаті чого загорілися квартири з другого по п’ятий поверх.
У Чернігові сьогодні вночі безпілотник вибухнув біля одного з будинків, внаслідок чого було вибито вікна, виникла пожежа та постраждали люди.