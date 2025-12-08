ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью запустила по Украине почти 150 дронов: сколько удалось сбить

Понедельник 08 декабря 2025 09:18
UA EN RU
Россия ночью запустила по Украине почти 150 дронов: сколько удалось сбить Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 131 дрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 8 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 149 дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 7 декабря до утра 8 декабря противник атаковал 149-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Донецк и Чауда - ВОТ АР Крым. Около 90 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью российские захватчики в очередной раз ударили по Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате вражеских атак повреждены дома, есть погибший и раненые, среди них - двое детей.

Также Россия нанесла серии ударов ударными беспилотниками по жилой застройке Ахтырки в Сумской области.

Дроны попали в девятиэтажный жилой дом, в результате чего загорелись квартиры со второго по пятый этаж.

В Чернигове сегодня ночью беспилотник взорвался возле одного из домов, в результате чего были выбиты окна, возник пожар и пострадали люди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ПВО Воздушные силы Украины Атака дронов
Новости
Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте