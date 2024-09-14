Росія вночі запустила по Україні 76 "Шахедів": скільки збила ППО

Російські війська в ніч проти 14 вересня запустили Україною 76 "Шахедів". ППО не збила чотири з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 14 вересня противник атакував ударними БПЛА типу "Shahed". Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 76 "Шахедів" із напрямків Курськ, Єйськ, Чауда", - йдеться у повідомленні.
За даними військових, відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БПЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей", - додали у Повітряних силах.
Крім того, два ворожі безпілотники були локаційно втрачені на території України, ще два повернулися в Росію.
Російські війська в ніч проти 14 вересня масовано атакували Україну дронами-камікадзе. На цей раз ракети окупанти не застосовували.
ППО працювала на підступах до Києва та в області. При цьому в Оболонському районі Києва фіксувалося падіння уламків російських дронів.
Раніше на масовану атаку дронів відреагував президент України Володимир Зеленський.
Додамо, що в ніч проти 13 вересня російські війська також атакували Україну виключно "Шахедами". Тоді РФ запустила 26 дронів по Україні, 24 з яких збили ППО.
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