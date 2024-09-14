Росія вночі запустила по Україні 76 "Шахедів": скільки збила ППО

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 14 вересня масовано атакували Україну дронами-камікадзе. На цей раз ракети окупанти не застосовували.

ППО працювала на підступах до Києва та в області. При цьому в Оболонському районі Києва фіксувалося падіння уламків російських дронів.

Раніше на масовану атаку дронів відреагував президент України Володимир Зеленський.

Додамо, що в ніч проти 13 вересня російські війська також атакували Україну виключно "Шахедами". Тоді РФ запустила 26 дронів по Україні, 24 з яких збили ППО.

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