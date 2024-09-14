Россия ночью запустила по Украине 76 "Шахедов": сколько сбила ПВО

"В ночь на 14 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа "Shahed". Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76 "Шахедов" с направлений Курск, Ейск, Чауда", - говорится в сообщении.

По данным военных, отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 72 вражеских ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей", - добавили в Воздушных силах.

Кроме того, два вражеских беспилотника были локационно потеряны на территории Украины, еще двое вернулись в Россию.