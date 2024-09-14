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Россия ночью запустила по Украине 76 "Шахедов": сколько сбила ПВО

Украина, Суббота 14 сентября 2024 08:41
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Россия ночью запустила по Украине 76 "Шахедов": сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 72 дрона-камикадзе во время атаки РФ по Украине 14 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 14 сентября запустили по Украине 76 "Шахедов". ПВО не сбила четыре из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 14 сентября противник атаковал ударными БПЛА типа "Shahed". Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76 "Шахедов" с направлений Курск, Ейск, Чауда", - говорится в сообщении.

По данным военных, отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты 72 вражеских ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей", - добавили в Воздушных силах.

Кроме того, два вражеских беспилотника были локационно потеряны на территории Украины, еще двое вернулись в Россию.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 14 сентября массировано атаковали Украину дронами-камикадзе. В этот раз ракеты оккупанты не применяли.

ПВО работала на подступах к Киеву и в области. При этом, в Оболонском районе Киева фиксировалось падение обломков российских дронов.

Ранее на массированную атаку дронов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что в ночь на 13 сентября российские войска также атаковали Украину исключительно "Шахедами". Тогда РФ запустила 26 дронов по Украине, 24 из которых сбила ПВО.

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