Росія вночі запустила по Україні 115 дронів: скільки вдалося збити

У ніч на 21 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши 115 ударних безпілотників. Близько 70 із них - "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни атакували, 115-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Крім того, противник завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинуло 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.

"Росія продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили в Повітряних силах.