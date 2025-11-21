ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вночі запустила по Україні 115 дронів: скільки вдалося збити

П'ятниця 21 листопада 2025 09:50
UA EN RU
Росія вночі запустила по Україні 115 дронів: скільки вдалося збити Ілюстративне фото: сили ППО збили 95 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 21 листопада Росія атакувала Україну, застосувавши 115 ударних безпілотників. Близько 70 із них - "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, росіяни атакували, 115-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині. На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Крім того, противник завдав удару по місту Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинуло 5 людей, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торгівельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.

"Росія продовжує атакувати ударними дронами південь України. В повітряному просторі кілька груп ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголосили в Повітряних силах.

Обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали п’ятеро людей. Також пошкоджений житловий будинок та підприємство в одному з районів міста.

Ввечері 20 листопада росіяни атакували Запорізьку область і Запоріжжя дронами-камікадзе.

Внаслідок російського удару загинули п'ятеро людей, ще троє травмовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті