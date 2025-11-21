ua en ru
Россия ночью запустила по Украине 115 дронов: сколько удалось сбить

Пятница 21 ноября 2025 09:50
Россия ночью запустила по Украине 115 дронов: сколько удалось сбить Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 95 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 21 ноября Россия атаковала Украину, применив 115 ударных беспилотников. Около 70 из них - "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне атаковали, 115-ю ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - Крым. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Черниговщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Одесщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Кроме того, противник нанес удар по городу Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли 5 человек, повреждены многоэтажные дома, помещения торгового рынка, супермаркета, транспортные средства.

"Россия продолжает атаковать ударными дронами юг Украины. В воздушном пространстве несколько групп вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили в Воздушных силах.

Обстрел Украины

Напомним, в ночь на 21 ноября российские войска атаковали Одессу. В результате вражеского обстрела пострадали пять человек. Также поврежден жилой дом и предприятие в одном из районов города.

Вечером 20 ноября россияне атаковали Запорожскую область и Запорожье дронами-камикадзе.

В результате российского удара погибли пять человек, еще трое травмированы.

