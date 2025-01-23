Росія вночі запустила майже сотню дронів й 4 ракети: як відпрацювала ППО

У ніч на 23 січня російські терористи запустили проти України майже сотню дронів й чотири балістичні ракети. Декілька дронів досі перебувають у повітряному просторі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу росіяни застосували:
До відбиття повітряного нападу залучались:
Станом на 09:30 підтверджено:
"Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківська область", - пишуть Повітряні сили.
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно обстрілює українську територію, що створює серйозну загрозу для цивільних. Цієї ночі терористи двічі атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула людина й ще 26 отримали поранення.
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