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Росія вночі запустила майже сотню дронів й 4 ракети: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила майже сотню дронів й 4 ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 23 січня російські терористи запустили проти України майже сотню дронів й чотири балістичні ракети. Декілька дронів досі перебувають у повітряному просторі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу росіяни застосували: 

  • 92 ударних безпілотних літальних апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори різних типів із напрямків російських міст Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; 
  • чотири балістичні ракети "Іскандер-M"/KN-23 із Воронезької області по Запоріжжю. 

До відбиття повітряного нападу залучались: 

  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 09:30 підтверджено: 

  • збиття 57 дронів у межах Полтавської, Сумської, Запорізької й низки інших областей; 
  • 27 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків; 
  • три дрони перебувають у повітрі.  

"Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківська область", - пишуть Повітряні сили. 

Обстріли України 

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно обстрілює українську територію, що створює серйозну загрозу для цивільних. Цієї ночі терористи двічі атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула людина й ще 26 отримали поранення. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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