Россия ночью запустила почти сотню дронов и 4 ракеты: как отработала ПВО

Во время обстрела россияне применили:

92 ударных беспилотных летательных аппарата (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск;

(БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов с направлений российских городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск; четыре баллистические ракеты "Искандер-M"/KN-23 из Воронежской области по Запорожью.

К отражению воздушного нападения привлекались:

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено:

сбитие 57 дронов в пределах Полтавской, Сумской, Запорожской и ряда других областей;

в пределах Полтавской, Сумской, Запорожской и ряда других областей; 27 дронов были локационно потеряны без негативных последствий;

без негативных последствий; три дрона находятся в воздухе.

"В результате вражеского удара баллистическими ракетами по городу Запорожье, к сожалению, есть погибший и раненые, разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых вражеских БпЛА пострадала Харьковская область", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны враг регулярно обстреливает украинскую территорию, что создает серьезную угрозу для гражданских. Этой ночью террористы дважды атаковали Запорожье, в результате чего погиб человек и еще 26 получили ранения.