Росія вночі запустила майже 80 дронів: як відпрацювала ППО

Під час атаки терористи запустили 79 дронів, серед яких до 60 - безпілотники типу Shahed. БпЛА атакували з із напрямків російських міст Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались:

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 13 годину протиповітряна оборона (ППО) збила 44 дрони типу Shahed на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 16 БпЛА - були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зафіксовано влучання 19 дронів у 8 локаціях, а падіння збитих та уламків - на 3 локаціях.