Россия ночью запустила почти 80 дронов: как отработала ПВО

Во время атаки террористы запустили 79 дронов, среди которых до 60 - беспилотники типа Shahed. БпЛА атаковали с с направлений российских городов Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ и беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 13 часов противовоздушная оборона (ПВО) сбила 44 дрона типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БпЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.