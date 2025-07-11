Россия ночью запустила почти 80 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 11 июля Российская Федерация (РФ) запустила по Украине 79 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны атаковали с трех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки террористы запустили 79 дронов, среди которых до 60 - беспилотники типа Shahed. БпЛА атаковали с с направлений российских городов Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекались:
По состоянию на 13 часов противовоздушная оборона (ПВО) сбила 44 дрона типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БпЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.
С начала полномасштабной войны РФ регулярно прибегает к обстрелам по территории Украины, применяя ракеты различных типов, беспилотники, КАБы и артиллерию. К атакам враг прибегает каждую ночь. Между тем по словам главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, в Киеве планируют запустить проект "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.
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