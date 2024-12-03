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Росія вночі запустила майже 30 дронів: скільки збила ППО

Фото: Росія вночі запустила майже 30 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 3 грудня Росія вкотре атакувала Україну безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) станом на зараз вдалось знищити 22 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час нічної атаки ворог запустив 28 ударних дронів типу Shahed й безпілотники інших типів з напрямків російських Приморсько-Ахтарську, Курська, Орелу, Міллерово. 

До відбиття атаки були залучені: 

  • підрозділи зенітних ракетних військ й РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони. 

Станом на 09:00 підтверджено збиття 22 ворожих дронів у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Зокрема один безпілотник було локаційно втрачено й ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

"Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури у Тернопільській та Рівненській областях", - додають Повітряні сили. 

Обстріли України 

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України, що створює серйозні ризики для цивільних й інфраструктури країни. Для атак ворог застосовує абсолютно різний спектр озброєння - від безпілотників до ракет. 

В ніч на 2 грудня Росія запустила проти України 110 дронів. Тоді ж ППО вдалось знищити 52 БпЛА. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено.

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