Росія вночі запустила майже 30 дронів: скільки збила ППО

Під час нічної атаки ворог запустив 28 ударних дронів типу Shahed й безпілотники інших типів з напрямків російських Приморсько-Ахтарську, Курська, Орелу, Міллерово.

До відбиття атаки були залучені:

підрозділи зенітних ракетних військ й РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 22 ворожих дронів у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Зокрема один безпілотник було локаційно втрачено й ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

"Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури у Тернопільській та Рівненській областях", - додають Повітряні сили.

Обстріли України

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до обстрілів України, що створює серйозні ризики для цивільних й інфраструктури країни. Для атак ворог застосовує абсолютно різний спектр озброєння - від безпілотників до ракет.

В ніч на 2 грудня Росія запустила проти України 110 дронів. Тоді ж ППО вдалось знищити 52 БпЛА. Ще 50 безпілотників локаційно втрачено.