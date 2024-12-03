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Россия ночью запустила почти 30 дронов: сколько сбила ПВО

Фото: Россия ночью запустила почти 30 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) по состоянию на сейчас удалось уничтожить 22 дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время ночной атаки враг запустил 28 ударных дронов типа Shahed и беспилотники других типов с направлений российских Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово. 

К отражению атаки были привлечены: 

  • подразделения зенитных ракетных войск и РЭБ; 
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. 

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 22 вражеских дронов в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В частности один беспилотник был локально потерян и еще два вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

"Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях", - добавляют Воздушные силы. 

Обстрелы Украины 

Почти каждую ночь российские террористы прибегают к обстрелам Украины, что создает серьезные риски для гражданских и инфраструктуры страны. Для атак враг применяет абсолютно разный спектр вооружения - от беспилотников до ракет. 

В ночь на 2 декабря Россия запустила против Украины 110 дронов. Тогда же ПВО удалось уничтожить 52 БпЛА. Еще 50 беспилотников локально потеряно.

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