Росія вночі запустила майже 170 дронів та два "Іскандери": як відпрацювала ППО

У ніч на 19 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 167-ма ударними дронами й безпілотниками-імітаторами різних типів. Зокрема ворог запустив дві балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив:
До відбиття повітряної атаки залучались:
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 106 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської й низки інших областей.
Ще 56 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через обстріл постраждали:
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують Україну, застосовуючи ракети різних типів, керовані авіаційні бомби, балістику й безпілотні літальні апарати (БпЛА). Дрони ж ворог застосовує фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних.
Під час атаки у ніч на 19 лютого терористи вдарили й по Одесі, внаслідок чого без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 250 одеситів. Спочатку було відомо про одного пораненого, але пізніше їх кількість зросла.
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