Росія вночі запустила майже 170 дронів та два "Іскандери": як відпрацювала ППО

Під час обстрілу ворог запустив:

167 дронів із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" по Сумській області із Воронезької області.

До відбиття повітряної атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 106 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської й низки інших областей.

Ще 56 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через обстріл постраждали:

Одеська;

Київська;

Сумська;

Черкаська області;

Запоріжжя.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують Україну, застосовуючи ракети різних типів, керовані авіаційні бомби, балістику й безпілотні літальні апарати (БпЛА). Дрони ж ворог застосовує фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних.

Під час атаки у ніч на 19 лютого терористи вдарили й по Одесі, внаслідок чого без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 250 одеситів. Спочатку було відомо про одного пораненого, але пізніше їх кількість зросла.