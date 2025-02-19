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Росія вночі запустила майже 170 дронів та два "Іскандери": як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила майже 170 дронів та два "Іскандери" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 19 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала Україну 167-ма ударними дронами й безпілотниками-імітаторами різних типів. Зокрема ворог запустив дві балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог запустив: 

  • 167 дронів із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; 
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" по Сумській області із Воронезької області. 

До відбиття повітряної атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи РЕБ; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 106 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської й низки інших областей. 

Ще 56 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Через обстріл постраждали: 

  • Одеська; 
  • Київська; 
  • Сумська; 
  • Черкаська області;
  • Запоріжжя.  

Обстріли України з боку Росії 

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують Україну, застосовуючи ракети різних типів, керовані авіаційні бомби, балістику й безпілотні літальні апарати (БпЛА). Дрони ж ворог застосовує фактично кожної ночі, що створює серйозну загрозу для цивільних. 

Під час атаки у ніч на 19 лютого терористи вдарили й по Одесі, внаслідок чого без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 250 одеситів. Спочатку було відомо про одного пораненого, але пізніше їх кількість зросла. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

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