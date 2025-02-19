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Россия ночью запустила почти 170 дронов и два "Искандера": как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила почти 170 дронов и два "Искандера" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 19 февраля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину 167-ю ударными дронами и беспилотниками-имитаторами различных типов. В частности враг запустил две баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела враг запустил:

  • 167 дронов с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;
  • две баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23" по Сумской области из Воронежской области.

К отражению воздушной атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 106 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и ряда других областей.

Еще 56 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали:

  • Одесская;
  • Киевская;
  • Сумская;
  • Черкасская области;
  • Запорожье.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют Украину, применяя ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы, баллистику и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). Дроны же враг применяет фактически каждую ночь, что создает серьезную угрозу для гражданских.

Во время атаки в ночь на 19 февраля террористы ударили и по Одессе, в результате чего без света и тепла остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 250 одесситов. Сначала было известно об одном раненом, но позже их количество возросло.

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