Росія вночі запустила майже 150 безпілотників: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення, обстріли українських міст і цивільних об'єктів стали регулярною частиною ворожих атак на Україну. Росія використовує різноманітні види зброї, включаючи ракетні удари, авіаційні бомби, артилерійські обстріли та дрони-камікадзе, зокрема для руйнування інфраструктури, енергетичних об'єктів, лікарень та шкіл.

У ніч на 16 лютого росіяни запустили проти України 143 безпілотника. Тоді ж ППО вдалось збити 95 з них.

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