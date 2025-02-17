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Россия ночью запустила почти 150 беспилотников: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: россия ночью запустила почти 150 беспилотников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили против Украины 147-м беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). К отражению атаки привлекалась авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дроны запускали с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 83-х беспилотников типа Shahed и дронов других типов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей.

Также 59 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Киевская;
  • Полтавская;
  • Запорожская области.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения, обстрелы украинских городов и гражданских объектов стали регулярной частью вражеских атак на Украину. Россия использует различные виды оружия, включая ракетные удары, авиационные бомбы, артиллерийские обстрелы и дроны-камикадзе, в частности для разрушения инфраструктуры, энергетических объектов, больниц и школ.

В ночь на 16 февраля россияне запустили против Украины 143 беспилотника. Тогда же ПВО удалось сбить 95 из них.

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