Россия ночью запустила почти 150 беспилотников: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения, обстрелы украинских городов и гражданских объектов стали регулярной частью вражеских атак на Украину. Россия использует различные виды оружия, включая ракетные удары, авиационные бомбы, артиллерийские обстрелы и дроны-камикадзе, в частности для разрушения инфраструктуры, энергетических объектов, больниц и школ.

В ночь на 16 февраля россияне запустили против Украины 143 беспилотника. Тогда же ПВО удалось сбить 95 из них.

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