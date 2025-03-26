Россия ночью запустила почти 120 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 26 марта Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 117 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 56 дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. Также 48 дронов были локально потеряны без негативных последствий.

Во время обстрела беспилотники атаковали с направлений российских городов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Крыма.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно атакует критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для обстрелов применяются ракеты различных типов, беспилотники, артиллерия и управляемые авиационные бомбы (КАБы). К ночным атакам дронами враг прибегает каждого дня. Например, в ночь на 25 марта террористы запустили 139 беспилотников. Тогда же ПВО сбила 78 БпЛА.

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